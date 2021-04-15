İlkokulun temeli 23 Nisan’da atılacak

Emir ERTORUN

İskele’de Günsel ailesinin yapıp Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına devredeceği ilkokulun temeli 23 Nisan’da atılacak. İlkokulun 6 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile İskele Belediyesi arasında, İskele bölgesinde yeni yapılacak okul için belediyeye ait arsanın Bakanlığa devredilmesine yönelik protokol imzalandı.

Protokole Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu imza koydu.

Protokolün imzalanmasının ardından Bakanlığın kullanımına devredilen arsa, Bakanlığın Yakın Doğu Oluşumu ile “altı ilçeye altı ilkokul” kazandırılmasına yönelik imzalanan protokol çerçevesinde, yeni okulun inşası için Yakın Doğu’ya teslim edildi.



İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, İskele için eğitim alanında önemli ve değerli bir adım atıldığını söyledi.Okulun yapılacağı alanın belediye meclisi toplantısında alınan, 9 dönümlük arazinin eğitim bakanlığının kullanımına verilmesi kararı sonrasında bugün arazinin devrini yaptıklarını ifade eden Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak eğitime desteklerinin devam edeceğini belirtti.Sadıkoğlu, Arazi ve okulun bölgeye hayırlı olmasını diledi.Günsel ailesi adına konuşan İrfan Günsel de, her şeyin ülkenin geleceği için olduğuna işaret ederek, geleceğe güvenle bakabilmek için eğitimin önemine işaret etti.Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu da, ülkede önemli olanın geleceğe temel atmak olduğuna vurgu yaparak, bugün de eğitime, geleceğe adım attıklarını söyledi.Amcaoğlu, arazi ihtiyacını süratle karşılayan belediye ve ülkenin eğitimine yatırım yapan yürekli insanların attığı adımlara, tevazu ve desteğe teşekkür etti, “İyi ki varsınız” dedi.