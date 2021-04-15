5 bin yıllık medeniyet

Çanakkale'nin merkeze bağlı Tevfikiye köyünde bulunan Troya Antik Kenti ve Troya Müzesi'nde atlı jandarma timleri güvenliği sağlıyor.

UNESCO'nun 1998 yılında "Dünya Kültür Mirası Listesi"ne aldığı 5 bin yıllık medeniyete ev sahipliği yapan antik kent, artık atlı jandarma timleriyle dikkati çekiyor.

Candaş, Erbay ve Ülkem isim atlar, görev yaptığı Troya Antik Kenti ve Troya Müzesi'ne gelen yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlıyor.



6 Mart Cumartesi gününden bu yana görev alan atlı jandarma timlerine turistler de yoğun ilgi göstererek bol bol fotoğraf çektiriyor.Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, antik kentte görev alan atlı jandarma timlerine ilişkin AA muhabirine, 2018 yılında Troya Müzesi açıldıktan sonra bölgenin ziyaretçi sayısının bir hayli arttığını, köye gelenlerle birlikte neredeyse yıllık 1 milyonu aşkın ziyaretçiye ulaştıklarını söyledi.