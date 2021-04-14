Satış anında yakalandılar

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde önceki gece meydana gelen maskeli soygun olayı kısa sürede çözüldü. Güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen polis, önce soygunu yapan şahsı, sonra suç ortağının eşkâlini belirledi.

Ülke genelinde arama yapan polis, soygunu yapan Prince Kamusikiri ve Kudakwashe Keith Kangai çaldıkları cep telefonları ve elektronik eşyaları satmak üzereyken Lefke’de yakaladı.

Zanlıların çaldığı 39 telefondan sadece 5 tanesinin bulunamadığı belirtildi.

Çalınanların birçoğu bulundu

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 12 Nisan 2021 tarihinde, saat 02.15 sıralarında Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde, Girne Caddesi üzerinde bulunan ve işletmeciliğini Mehmet Karadeniz’ in yaptığı Mobil Link isimli elektronik mağazasının penceresinin kilit kısmını kırıp dükkân içerisine girdiğini belirtti.



Polis, zanlıların mağaza içerisinde bulunan 39 adet iPhone 12 marka cep telefonu, bir adet Apple marka saat, bir adet Apple Mackbook Pro Laptop ve çekmece içerisinde bulunan 2 bin 850 TL nakit parayı çaldıklarını kaydetti.Zanlıların Lefke’de çaldıkları elektronik eşyaları satmak istedikleri sırada tespit edilip tutuklandığını açıklayan polis, kullanımlarında bulunan ZPK 438 plakalı araçta yapılan aramada elektronik eşyaların birçoğunun tespit edilip emare alındığını ifade etti.

Nakit para kayıp

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında 5 adet iPhone marka telefon, bir adet Apple saat ve 2 bin 850 TL nakit paranın hâlâ aranmakta olduğunu vurgulayarak, meseleyle bağlantısı olduğu düşünülen bir kişinin daha aranmakta olduğunu aktardı.

Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, zanlıların serbest kalmaları halinde aranan emarelere ve bir kişiye etki edebileceklerini ifade etti.

Polis memuru, zanlıların soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep ederken, mahkeme istenilen süreyi onayladı.