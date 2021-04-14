Yandı kül oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde dün akşam Onur Güloğlu’na ait Honda Civic marka araç seyir halindeyken aniden alev aldı. Araçtan çıkan dumanları kısa sürede fark eden sürücü Güloğlu, park edip itfaiyeyi aradı. Olay yerinde intikal eden itfaiye ekipleri, yangını söndürse de araç kullanılmaz hale geldi. Yangının elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Soruşturma yapılıyor

Polisten verilen bilgiye göre; araç yangını dün saat 18.00 sıralarında Yeniboğaziçi’nde İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi.



Seyir halinde olan Onur Güloğlu’na ait CK 975 plakalı Honda Civic marka araç aniden alev aldı.Araç sürücüsü Güloğlu, son anda alevlerden kurtulurken, itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekipler araç yangınını çevreye sıçramadan söndürdü. Honda Civic marka araç yangın sonucu tamamen kullanılmaz hale geldi.Güloğlu, yakın çevresine “Çok şükür hayatımı kurtardım” diyerek teselli buldu.Yangının elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.