20 yaşındaki öğrenci yoğun bakımda

Suna ERDEN

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda bahriyelerden atlayıp karşıya geçmeye çalışan 20 yaşındaki Bilal Gündem’e çarparak ağır yaralanmasına neden olan Aygün Günay dün mahkemeye çıkarıldı. Gündem’in beyninde kan pıhtılaşması oluştuğu, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu içerisinde yönetimindeki HP 883 plakalı Jeep aracıyla çift şeritli yolda soldan ikinci şeritte dikkatsiz bir şekilde seyreden zanlının, yaya geçidi bulunmayan bir yerden orta refüjden yola giriş yapan Bilal Gündem’e çarptığını söyledi.

Kaza sonucu yaralanan Bilal Gündem’in, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldığını kaydeden polis, acil servis bölümünde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından sağ ayağında kırık teşhisiyle ortopedi servisinde müşahede altına alındığını dile getirdi.



Polis, Bilal Gündem’in 11 Nisan 2021 tarihinde beyninde kan pıhtılaşması sonucu Yakın Doğu Hastanesi’nin Yoğun Bakım servisine kaldırıldığını ifade etti.Polis, Bilal Gündem’in hayati tehlikesinin devam ettiğine vurgu yaparak, Gündem’in bariyerlerden atlayıp ikinci şerit içerisine girmek istediği sırada kaza geçirdiğini anlattı.Zanlının yazılı dava tebliğini kabul edip imzaladığını açıklayan polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, 8 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.