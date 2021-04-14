Coşkun tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbar üzerine Serkan Coşkun’un evinde arama yapan polis, kanunsuz tabanca ve mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı Çoşkun hakkında soruşturma başlatılırken, dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk emri temin edildi. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mustafa Çebi, alınan bir ihbar ışığında, önceki gün zanlının ikamet etmekte olduğu apartman dairesinde arama yapıldığını söyledi. Polis, arama sonucunda, yatak odası içerisinde, elbise dolabında, battaniye ve çarşaflara örtülmüş halde şarjörü ile birlikte bir adet tabanca bulunduğunu söyledi. Polis, tabancanın, her hangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesini için balistik incelemeye gönderildiğini belirtti. Soruşturmanın yeni başladığına dikkat çeken polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.