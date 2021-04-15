Eylemlerin devamı gelecek

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nde geçtiğimiz hafta bir Coronavirüs vakası çıkmasının ardından öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının korunmasına ve aşılanmasına dikkat çekmek için bu okulda uyarı grevi başlattı.

Sendika, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin dün okulun açılmasına karar vermesini de eleştirdi.

Dünkü grev, 08.00-09.20 saatleri arasında gerçekleştirildi. Sorunun çözülmemesi halinde ise uyarı grevi bugün ve yarın 08.30-11.00 saatleri arasında devam edecek.

KTÖS yetkilileri, konuyla ilgili Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi önünde açıklama yaptı. Bu arada açıklamanın yapıldığı sırada okulun ilaçlandığı gözlemlendi.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, özel gereksinimli bireylerin, öğretmenlerin, okul çalışanlarının sağlık hakkını korumak amacında olduklarını belirterek, KTÖS’ün yüz yüze eğitimin sağlıklı ve güvenli bir şekilde başlamasından yana olduğunu kaydetti.



Konuyla ilgili hazırlanan basın açıklamasını ise KTÖS İnsan Hakları ve Eşitlikleri Sekreteri Erdoğan Emiroğulları okudu.

KTOEÖS, bakanlık önündeydi

Öte yandan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak yüz yüze eğitime geçilememesi konusunda Bakanlığı suçladı ve Bakanlığın yüz yüze eğitim ister gibi davranıp gereğini yapmadığını savundu.

Yüz yüze eğitime geçmek için her katkıyı KTOEÖS, öğretmenler, denetmenler, müdürler, muavinler, ve bilişim uzmanlarının yaptığını, yapmaya devam ettiğini kaydeden Sendika, “Yüz yüze eğitime geçilmesini istemeyen UBP-DP-YDP Hükümeti; almış olduğu yanlış kararlar, tercih ettiği politikalardır. Yüz yüze eğitim ister gibi davranıp gereğini yapmayan Eğitim Bakanıdır” dedi.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel konuşmasında sağlık üst komitesinin ortadan kaldırılmış durumda, bilimin geri planda olduğunu; hükümet kararları ve politikalarının etkin olduğunu savundu; “Topluma verdikleri bilgiler artık istedikleri şekildedir” dedi.

Gökçebel, dün verilen rakamlardan 100 bin kişide 1066 pozitif vaka olduğu anlamının ortaya çıktığını, bunların 88’inin tespit edildiğini kaydetti.