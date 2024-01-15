Gazimağusa Limanı içerisinde, Polis Ekipleri tarafından arama yapıldı

Gazimağusa Limanı içerisinde, Polis Ekipleri tarafından tır araç içerisinde yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 20 adet güvenlik kamerası, 5 adet kamera kayıt cihazı, 5 adet kamera güç kaynağı, toplam 500 metre uzunluğundan internet kablosu, 20 adet plastik kamera bağlantı kutusu, muhtelif markalarda 15 adet araç aksamı, 3 adet led ışık ve 1 adet bilgisayar fanı tespit edilerek emare olarak alındı.