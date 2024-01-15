Bakan Arıklı ve Meclis Başkanlığı, Başsavcılığa resmen ihbar edildi..

Özersay açıklamasında “ilgili yasaya göre sadece sayın Erhan Arıklı’nın değil tüm milletvekillerinin mal varlıklarının kaynağını, yani bu zenginliği nereden bulduklarını mal beyanlarında Meclis’e bildirmek zorundadırlar. Bu yasal bir zorunluluktur. Ayrıca aynı yasaya göre yanlış beyan, haksız mal edinme, mal gizleme, yanıltma ve benzeri suçların işlenip işlenmediğini anlamak için yapılması gereken kontrol ve karşılaştırmalar da yapılmamaktadır. Bu Meclis çalışanlarının değil siyasilerin tercihidir ve sorumluluk da siyasilerdedir. Yasa bu zenginliğin kaynağı da Meclis’e bildirilecek demesine, farklı bildirimler arasında karşılaştırma yapılacak demesine rağmen Meclis Başkanlığı yasayı bu şekilde uygulamamaktadır” dedi.

YOLSUZLUK VE RÜŞVET İDDİALARININ ORTAYA ÇIKMASINDA MAL BEYANLARI VE NEREDEN BULDUN KONUSU HAYATİ ÖNEMDE

Açıklamada “ülkedeki Yolsuzluk ve rüşvet iddialarının tespitinde ve üzerine gidilip araştırılmasında mal beyanlarının ne kadar hayati bir öneme sahip olduğu gözden kaçırılmamalıdır” denildi.

Mevcut uygulamayla başka milletvekillerin de Erhan Arıklı ile benzer durumda olduklarını ve muhtemelen onlar açısından da suç işlendiğini, bunun derhal incelenmesi gerektiğini vurgulayan Özersay “hukuk devleti olmak istiyorsak yasalara aykırı hareket edilmesine müsaade etmemeliyiz, muhalefet olarak bunun takipçisi olmak bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.

Özersay açıklamasında “Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası uyarınca işlenen suçların doğrudan Başsavcılığa ihbar edilmesi gerektiği yazmaktadır. Geçtiğimiz günlerde sayın Erhan Arıklı mal varlığındaki önemli değişiklikleri ilgili yasada belirtilen süre içerisinde Meclis’e bildirmediğini ve bu yoldan yasaya aykırı davrandığını yaptığı açıklamayla kabul etmiştir. Oluşan suç ile ilgili olarak sayın Arıklı aleyhine Başsavcılığa bir suç ihbarında bulunduk. Öte yandan Meclis Başkanlığı’nın şu anda bahse konu yasayı uygulamasında bazı açılardan yasaya aykırı durumlar söz konusudur. Bu bağlamda oluşan suçlarla ilgili olarak da suç ihbarında bulunduk” ifadelerini kullandı.

YASANIN UYGULANMAMASI SAKLAMA, GİZLEME YA DA YALAN BEYAN İMKANI YARATMAKTADIR

Özersay açıklamasında “Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası doğru uygulanmadığı ve ihlal edildiği için milletvekillerinin mal varlıklarını saklaması, eksik ya da yalan beyan yapması imkanı yaratılmaktadır. Oysa mal beyanları olası yolsuzluk ve rüşvet konularının araştırılmasında ve ortaya çıkarılmasında en kritik hususlardan birisidir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca “Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası’nın 15. Maddesine göre yeni mal bildirimleri yapıldığında bu bilgilerin Meclis Başkanlığı tarafından önceki bilgilerle karşılaştırılmaları gerekir. Aynı madde bu “karşılaştırma” gerçeğe aykırı bildirimde bulunulup bulunulmadığının, haksız mal edinip edinmediklerinin, mal kaçırıp kaçırmadıklarının ya da gizleyip gizlemediklerinin tespitini yapmakta en önemli unsurdur” da denildi.