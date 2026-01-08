Ürün çok alan az

Hamit ER
Girne Çarşamba Pazarı’nda dün bazı ürünlerin fiyatları cep yakarken, bazıları alıcıların yüzünü güldür-dü. Pazarda en uygun ürünler marul ve soğan,en yüksek fiyatlı ürünler ise kestane ve ayrelli oldu. En-ginarın tanesi ise 60 liradan satıldı.
Marul ve soğan 30 lira, patates 45 lira, havuç, limon, mandalina ve portakal 50 lira, kabak, enginar ve çiçek lahana 60 lira, brokoli, patlıcan, sarma lahana, salatalık, muz, avokado ve pancar 70 liradan alıcı bekledi.
Domates, nar, cennet hurması, mantar, yeşil biber ve elma 100 lira, kapya biber ve üzüm 140 lira, kolakas 150 lira, taze bakla, bezelye, kivi ve muşmula 200 liradan tezgâha konuldu.
Pazardaki en yüksek fiyatlı ürünler çilek ve erik 250 lira, ayrelli 300 lira ve kestane 350 liradan alıcı bek-ledi.
Ucuz makul olanı satın alın. Diğerlerini sormayın bile. Çöpe dökülmeye başlayınca aracılar terbiye edilir