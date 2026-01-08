Ürün çok alan az

Hamit ER

Girne Çarşamba Pazarı’nda dün bazı ürünlerin fiyatları cep yakarken, bazıları alıcıların yüzünü güldür-dü. Pazarda en uygun ürünler marul ve soğan,en yüksek fiyatlı ürünler ise kestane ve ayrelli oldu. En-ginarın tanesi ise 60 liradan satıldı.

Marul ve soğan 30 lira, patates 45 lira, havuç, limon, mandalina ve portakal 50 lira, kabak, enginar ve çiçek lahana 60 lira, brokoli, patlıcan, sarma lahana, salatalık, muz, avokado ve pancar 70 liradan alıcı bekledi.

Domates, nar, cennet hurması, mantar, yeşil biber ve elma 100 lira, kapya biber ve üzüm 140 lira, kolakas 150 lira, taze bakla, bezelye, kivi ve muşmula 200 liradan tezgâha konuldu.

Pazardaki en yüksek fiyatlı ürünler çilek ve erik 250 lira, ayrelli 300 lira ve kestane 350 liradan alıcı bek-ledi.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Kestane: 350 TL

Ayrelli: 300 TL

Çilek (Paket): 250 TL

Erik: 250 TL

Bezelye: 200 TL

Taze Bakla: 200 TL

Kivi: 200 TL

Muşmula: 200 TL

Kolakas: 150 TL

Üzüm: 140 TL

Kapya Biber: 140 TL

Cennet hurma: 130 TL

Elma: 100 TL

Yeşil Biber: 100 TL

Mantar: 100 TL

Cennet Hurması: 100 TL

Nar: 100 TL

Domates: 100 TL

Avokado (Tanesi): 70 TL

Muz: 70 TL

Pancar: 70 TL

Salatalık: 70 TL

Sarma Lahana: 70 TL

Patlıcan: 70 TL

Brokoli: 70 TL

Kabak: 60 TL

Enginar: 60 TL

Çiçek Lahana: 60 TL

Havuç: 50 TL

Limon: 50 TL

Mandalina: 50 TL

Portakal: 50 TL

Patates: 45 TL

Soğan: 30 TL

Marul: 30 TL