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Güneye 96 uçak indi, Ercan 20’de kaldı

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Larnaka ve Baf havaalanlarına dün 96 uçak indi, Ercan 20’de kaldı

Güneye 96 uçak indi, Ercan 20’de kaldı
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   Turizmde önemli gelişme yaşayan Güney Kıbrıs’ın Larnaka ve Baf Havaalanlarına dün çoğunluğu İngiltere, Rusya ve Yunanistan olmak üzere 96 uçak iniş yaptı.
   Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; ucuz havayolu şirketlerinden Ryanair, Jet2 ve Easyjet’in uçuşları daha çok Baf’a yöneldi. Baf’ın, Larnaka’ya göre daha düşük vergi uygulaması, bölgeye ciddi anlamda turist akışı sağlıyor. 
   Larnaka havaalanına bugün 60, Baf’a da 30 uçağın iniş yapması bekleniyor.

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   Ercan Havaalanı’na ise dün 20 uçak iniş yaptı. Bugün daha ciddi bir yoğunluğun yaşanması ve 30 uçağın Ercan’a iniş yapması bekleniyor.

İngilizlerden büyük ilgi var

   Güney Kıbrıs’ın Larnaka ve Baf Havaalanları’ndan geçtiğimiz Ekim ayı içinde bir milyon kişinin uçuş yaptığını belirten Rum kaynakları, adaya en fazla turistin İngiltere’den geldiğine dikkat çekti.
   Pandemi sürecinde tatile çıkamayan İngilizlerin, sadece 2 aşı şartıyla Güney Kıbrıs’a giriş yapabildiği ve bunun da seyahatleri cazip hale getirdiği bildirildi.
   Güneyi ziyaret eden yabancılar sıralamasında Ruslar ikinci sırada yer alıyor. 

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2021, 05:36
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