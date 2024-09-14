Yargının emri

Lefkoşa’da eşine baktığı gerekçesiyle çıkan kavgada 23 yaşındaki Sudanlı Muhammed Adam Salih’in üzerine araç sürerek katle teşebbüs eden 43 yaşındaki Ferhat Kaya 5 gün daha tutuklu kalacak. Zanlı bu süre içerisinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilecek.

Kavga esnasında Kaya’ya yumruk atarak burnunu kıran, aracına taş atarak camını indiren Salih ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İki zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, ilk saldıranın Kaya olduğu açıklandı.

Polis, olayın 9 Eylül saat 17.30 sıralarında Hamitköy’de meydana geldiğini söyledi. Polis, Ferhat Kaya’nın eşine baktığı gerekçesiyle Muhammed Adam Salih ile kavga ettiğini belirtti.

Polis, iki zanlının kavga esnasında birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurduklarını, bu esnada Salih’in yumruk atarak, Kaya’nın burnunu kırdığını ifade etti.

Polis, Kaya’nın da Salih’in üzerine sürerek, katle teşebbüs ettiğini belirtti.

Polis, zanlı Salih’in de olay esnasında yerden almış olduğu taşı zanlı Kaya’nın kullanımındaki araca atarak, sağ ön kapı cam direğinin kırılmasına sebep olduğunu ı açıkladı.

Polis memuru, Kaya’nın “katle teşebbüs, kavga ve rahatsızlık”, Salih’in ise “vahim zarar, kasti hasar, kavga ve rahatsızlık” suçlarından tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi.

Kameralar incelendi

Polis memuru, zanlıların aynı gün tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutuklama emri alındığını belirtti. Polis memuru, bu süre içerisinde tanık ifadeleri alındığını, kamera görüntülerinin incelendiğini, ilk saldıran kişinin Kaya olduğunun görüldüğünü belirtti.

Polis memuru, zanlılardan Salih ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını, ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Polis, zanlı Kaya ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini, zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirileceğini, gelecek raporun önem arz ettiğini belirterek, 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı Kaya’nın 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verirken, zanlı Salih ise 20 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada 3 gün polise giderek imza atması şartlarıyla serbest bırakıldı.

