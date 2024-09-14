Aranan şahıs bulundu

Lefkoşa’da bir şahsa ait kullanılmayan binaya girerek eşya çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan

Ömer Zateroğlu, Erdal Kalkan, Devrim Aker ile Erol Kurtdağ’ın ardından Ersun Kırcal da yakalandı.

Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis memuru, 2024 yılı 1 Mart - 23 Ağustos tarihleri arasında, Lefkoşa’da S.Ş.’ye ait eve pencerenin ahşap panjurları açılarak girildiğini, çeşitli ev ve kişisel eşyaların çalındığını söyledi. Polis memuru, olayın bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını, ilk etapta Ömer Zateroğlu ile Erdal Kalkan’ın tespit edilerek, 24 Ağustos tarihinde tutuklandıklarını açıkladı. Polis, zanlılardan Ömer Zateroğlu’nun ikametgahında yapılan aramada çalıntı eşyaların bir kısmının bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, mesele kapsamında yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı tespit edilen Devrim Aker ile Erol Kurtdağ’ın 25 Ağustos’ta tespit edilerek, tutuklandıklarını söyledi. Polis, her iki zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını ifade etti.

Polis memuru, Erol Kurtdağ’ın itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini belirtti

Polis memuru, Devrim Aker ile Erol Kurtdağ’ın da 26 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını söyledi

Polis, zanlıların tutukluluk süresi içerisinde birçok kamera görüntülerini incelediklerini, söz konusu eve birçok kez girildiğinin tespit edildiğini ifade etti.

Polis memuru, 4 zanlının 29 Ağustos’ta yeniden mahkemeye çıkarıldığını, tümü hakkında 8 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis memuru, 8 günün ardından 4 zanlının teminatla serbest bırakıldığını, aranan şahıs olan zanlı Kırcal’la ilgili tutuklama emri çıkarıldığını söyledi.

Polis memuru, zanlı Kırcal’ın önceki gün Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler olduğunu ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

