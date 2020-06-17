Üstel’in geleceği Tatar’a bağlı

Ulusal Birlik Partisi Başkanı, Başbakan Tatar, yaklaşık 3 saat süren Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından basına açıklama yaptı, soruları yanıtladı. Tatar, toplantıda çeşitli konuları ele alarak değerlendirdiklerini ve elbette gündemde olan meselelerin de tartışıldığını kaydetti.

Toplantıda, enine boyuna her şeyin tartışıldığını ve Genel Başkan olarak birçok konunun kendi yetkisinde olduğunu kaydeden Tatar, fakat arkadaşlarını da dinledikten sonra değerlendirmeler yapacağını kaydetti.

Ersin Tatar, önemli olanın süreci birlik ve beraberlik içerisinde iyi yönetebilmek olduğunu dile getirerek, kamuoyunda konuşulan isimlerin hepsinin çok değerli arkadaşları olduğunu ve bu yollarda beraber yürüdüklerini, kararlar aldıklarını ve mücadele ettiklerini kaydetti.

“Siyasette bir takım beklenmedik olaylar da yaşanır. Dolayısıyla bazı sorumluluklarımız vardır. Bu sorumluluklarımızın bilinci içerisinde bütün bu olayları yönetebilmek ve değerlendirebilmek ve ona göre siyasete şekil vermek bizlerin görevidir” ifadelerini kullanan Tatar, alınacak kararlara saygılı olunması gerektiğini düşündüğünü kaydetti.

Amacının ve hedefinin kamuoyunu, partiyi ve bütün söz sahibi olan insanları dinleyerek değerlendirdikten sonra doğruları yapabilmek olduğuna da dikkat çeken Tatar, ülke hizmetlerine ve geleceğine doğru yön verebilmek için çalışmalar yaptığını belirtti.

Kabine değişikliği olup olmayacağının sorulması üzerine Başbakan Tatar, meseleleri değerlendirmekte olduğunu uzun saatler süren toplantılar yaptıklarını ifade etti. Tatar, bu toplantılarda söylenenleri ve değerlendirmeleri kendisinin de şu anda değerlendirmekte olduğunu kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2020, 19:05