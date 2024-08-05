Utanmaza bak

Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesinde eczacı kadına cinsel tacizde bulunan 75 yaşındaki Yahya Ördekci dün mahkemeye çıkarıldı.

Cinsel uyarıcı hap istedikten sonra, “Bunlar işe yaramıyor, sen bana yardımcı olabilirsin” diyen zanlının eczacı kadını zorla öptüğü, ellerinden tutarak, cinsel organına değdirmeye çalıştığı açıklandı.

Zanlının tutuklanınca “Kendime hakim olamadım, fena bir maksadım yoktu, ben onu kızım gibi gördüğüm için yaptım" dediği açıklandı.

“Cinsel saldırı ve cinsel taciz” suçlarından mahkemeye çıkarılan zanlı hakkındaki olguları aktaran polis, olayın 3 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.00 sıralarında meydana geldiğini anımsattı.

Polis, zanlı Yahya Ördekci’nin Yenişehir'de bulunan eczane içerisinde eczacının yanına giderek, 'bu ilaçlar işe yaramıyor, sen bana yardımcı olabilirsin' diyerek cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının eczacı kadının saçlarını okşayıp, kafasından tutup her iki yanağından öptüğünü, kadının elini cinsel organına değdirmeye çalışarak cinsel saldırı suçunu işlediğini aktardı.

Polis, zanlının tutuklandığında "Gafil davrandım. Kendime hakim olamadım, fena bir maksadım yoktu, ben onu kızım gibi gördüğüm için yaptım" diyerek itiraf niteliğinde beyanlarda bulunduğunu aktardı. Polis memuru, soruşturmanın yeni olduğunu, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirterek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

