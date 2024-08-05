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Yangın riski var

Gazimağusa’nın Maraş Bölgesi’nde temizlenmeyen kuru otlar şikayete neden oldu

Yangın riski var
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Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’nın Maraş Bölgesi’nde, temizlenmeyen kuru otlar büyük bir görüntü kirliliğinin yanı sıra olası yangında da büyük bir tehlike arz ediyor. Bölge sakinleri, aylardır temizlenmeyen kuru otlardan şikayetçi olduğunu belirtti.
Özellikle Pertev Paşa Mahallesi ve Harika Mahallesi’nde, yol kenarındaki kuru otların olası bir yangında da büyük bir tehlike arz ettiğini bildiren bölge sakinleri, “aylardır buraları otlardan temizlenmiyor” diyerek, Gazimağusa Belediyesi’ni göreve çağırdı. 

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