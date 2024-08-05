417 sürücüye ceza yazıldı

Ülke genelinde önceki gün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 417 sürücüye çeşitli suçlardan ceza yazıldı, 48 araç ise trafikten men edildi.

Polis açıklamasına göre, raporlar 96 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma, 19 kez alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 70 kez sürüş esnasında cep telefonu kullanma, 75 kez emniyet kemeri takmadan araç kullanma, 28’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 4 kez koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanma, 2 kez sigortasız araç kullanma ve 123 kez de diğer trafik suçlarından oluştu.

3 sürücü tutuklandı

Bu arada ülke genelinde meydana gelen kazalarda 3 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne-Tatlısu Anayolu’nun 11-12’inci kilometreleri arasında dün , Sertaç Zurnacı (E-31) yönetimindeki EK 380 plakalı cip araçla Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yaya olarak anayolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan İbrahim Kurt’a (E-17) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya İ. Kurt, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dalağında yırtık teşhisi nedeniyle yapılan ameliyatın ardından, Dahiliye Servisinde gözetim altına alındı.



EK 380 plakalı araç sürücüsü Sertaç Zurnacı tutuklandı.

Öte yandan Girne-Değirmenlik Anayolu’nun 11-12’inci kilometreleri arasında, kimliği meçhul sürücü, yönetimindeki ZVD 260 plakalı araçla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan dışarıya çıktı ve banketteki taşlara çarptıktan sonra, kimliği meçhul araç sürücüsü kaza yerinden ayrıldı. Polis, yürütülen ileri soruşturmada, ZVD 260 plakalı araç sürücüsünün Umut Özmen (E-34) olduğunun belirlendiği ve bahse konu şahsın Çatalköy’de tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.



Alkollü sürücü kaza yaptı

Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde ise dün sabah 00.10 sıralarında, Oktay Özhot (E-28) 269 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HB 171 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce Mersin Sokak’a giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun sağından dışarıya çıkarak trafik levhasına ve elektrik direğinin gergi teline çarptı.

Polis açıklamasına göre, kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Oktay Özhot tutuklandı.