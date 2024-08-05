Polis yutmadı

Güzelyurt'ta devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine park halinde araçta arama yaptı. Arama esnasında tasarruflarında bulundurdukları uyuşturucu maddeyi yere atan sürücü Hasan Topaloğluları ile kardeşi Aziz Topaloğluları suçüstü yakalandı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, 4 Ağustos 2024 tarihinde saat 00.10 sıralarında Güzelyurt’ta, Merkez Komutanlığı arka kısmında dere yatağı içerisinde Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin park halinde bulunan Mercedes Vito marka araçta şüphe üzerine arama yaptığını söyledi. Polis, bu esnada Aziz Topaloğluları ve Hasan Topaloğluları’nın tasarruflarında bulundurdukları uyuşturucu maddeyi yere attıkları bir esnada gözaltına alındıklarını belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtti. Polis, zanlıların tasarrufunda bulunan uyuşturucunun nevi ve miktarının araştırılacağını, bu nedenle Devlet Kimya Laboratuvarına gönderileceğini kaydetti.

Polis memuru, zanlıların soruşturma kapsamında 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, hakkında soruşturma yürütülen zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

