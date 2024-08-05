Herkesi yanıltıyor

Başbakan Üstel, Rum Lider Hristodulidis'in açıklamasının manipülasyondan öteye gitmediğini belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, Hristodulidis'in açıklamalarına dair değerlendirmede bulundu:

Üstel şunları söyledi:

"Rum Lider Nikos Hristodulidis’in, birkaç gündür Kıbrıs konusuna ilişkin Kıbrıs Türklerini yok sayan, gerçeklerle bağdaşmayan, kişisel kamuoyu oluşturma çabalarını hayretle izlemeye devam ediyoruz.

Hristodulidis’in, Gutteres’in de adını kullanarak “BM’den 13 Ağustos’ta üçlü bir görüşme daveti geldi” şeklindeki açıklaması bu algı operasyonlarına somut bir örnek olarak gösterilebilir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’ın Rum Liderin bu açıklamalarına “görüşme daveti yok”, aynı zamanda “mevcut şartlarda görüşmek için bir zemin de yok” şeklindeki yanıtını son derece yerinde ve haklı buluyoruz.

Unutulmamalıdır ki; Kıbrıs’ta bir görüşme sürecinin başlaması için bir tarafın keyfi değil, iki tarafın da onayı gerekmektedir. Aynı zamanda Kıbrıs’ta bir anlaşmamın Kıbrıs Türk Halkı’nın egemen eşitliği tanınmadan olamayacağını da defalarca ortaya koymuş durumdayız.

Hristodulidis algı yaratarak bir yere varacağını sanıyorsa aldanıyor. Rum Lider, eğer Kıbrıs’ta gerçekten kalıcı, yaşayabilir bir anlaşma istiyorsa yapması gereken şey adanın gerçeklerine uygun olarak davranmak ve Türk tarafının ortaya koyduğu taleplere olumlu yanıt vererek görüşme sürecinin önünü açmaktır."

