Uyanık Maria

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollardan giriş yapan Moldovya uyruklu Maria Ceandari askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da Askeri Mahkemeye çıkarılan zanlının tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Duruşmada öncesi zafer işareti yapan zanlı, cezaevine gönderilmesine yönelik kararın ardından gözyaşlarına boğuldu.

2 ay şartı onu zorladı

Bu arada “Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasasına” göre; konsomatrislerin özel ön izinle gelip, 6 ay çalıştıktan sonra yurt dışına çıkış yapmaları, 2 ay bekledikten sonra yeniden özel izinle gelmeleri öngörülürken, Maria Ceandari’nin farklı bir yol izlediği ortaya çıktı.

Zanlının 2024 yılı Ocak-Haziran ayları arasında Yakamoz gece kulübünde çalıştığı, 6 aylık süre dolunca Haziran’da çıkış yaptığı belirtildi. Zanlının 2 aylık süre dolmadan 2024 yılı Temmuz ayında Güney Kıbrıs’taki Larnaka Havaalanı üzerinden adaya geldiği, son 5 aydır yasa dışı yollardan kuzeye gidip geldiği belirlendi.

Polis detayları aktardı

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran polis memuru, zanlının askeri yasak bölgeyi ihlal, yetkili makamdan izinsiz KKTC topraklarından ayrılma ve izinsiz KKTC topraklarına girme suçlarından tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının 10 Kasım 2024 tarihinde saat 23.40 sıralarında Lefkoşa’da bilinmeyen bir bölgeden askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, KKTC’ye giriş yaptığı esnada yakalandığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu daha önce Yakamoz isimli gece kulübünde konsomatris olarak çalışan zanlının 5 Ocak 2024’te ülkeye geldiğini, 5 Haziran 2024’te Ercan Havalimanından çıktığını, 2024 yılı temmuz ayında ise Larnaka Havaalanından adaya gelip, gizlice KKTC topraklarına girdiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının ifadesinde davalarını kabul ettiğini, serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise para cezasıyla serbest kalmayı istedi.

Mahkeme, zanlının işlediği suçun yaygın ve hapis cezası öngördüğünü belirterek, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevinde davasını beklemesine emir verdi.