Ercan rahatsız ediyor

Rum siyasi partilerin, FIR hattı ve olası Türk ihlalleri konusunda Avrupa Uçuş Güvenliği Kurumu tarafından bilgilendirileceği belirtildi.

Haravgi gazetesi, uçuş güvenliğinin geliştirilmesi çerçevesinde ve Türk tarafının Ercan Havalimanı’na yönelik direk uçuşlarla ilgili tekrarlanan açıklamaları üzerine siyasi partileri bilgilendirme kararı alan Akdeniz Uçuş Güvenliği Kurumu’nun karmaşık sivil havacılık sektörünün yasal, siyasi, ekonomik ve sahip olduğu diğer boyutları anlatacak.

Habere göre, Avrupa Uçuş Güvenliği Kurumu, bilgilendirmenin, ulusal hava sahası ile FIR hattının önemi, Türkiye dışındaki başka ülkelerden “yasa dışı” olarak nitelendirdiği Ercan Havalimanı’na direk uçuşların gerçekleştirilmesi durumunda Güney Kıbrıs’ın ulusal egemenliğine yönelik potansiyel etkilerle ilgili olacağını ifade etti.

Kurum ayrıca bilgilendirme kapsamında “Türkiye'nin, Lefkoşa FIR sahasındaki ihlallerine” ve bunların nasıl etkili bir şekilde ele alınabileceğinin yanı sıra Güney Kıbrıs’taki havacılık sektörünün nasıl geliştirileceği ve bölgesel rolünün nasıl güçlendirilebileceğinden de söz edecek.

Gazete, kurumun bazı partilerle görüşmeleri ayarladığını, geriye kalan diğer partilerin de olumlu yanıt vermesinin beklendiğini yazdı.