Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektör Vekili İsmet Esenyel, Güney Kıbrıs’ta turizmin sürekli büyümesinin, yatırıma, konaklamaya ve ulaşıma verilen teşviklerle mümkün olduğunu belirtti. Esenyel, Kıbrıslı Rumların KKTC’nin casino turizmi alanındaki üstünlüğünü kıskandığını ve bu alanda yeni yatırımlar yapmaya başladığını vurgulayarak, “uyanık olmalıyız” uyarısında bulundu.

Esenyel, Rum Yönetimi’nin casino sektörünü geliştirip KKTC’deki işletmelere rakip olmak için kararlar aldığını ifade etti. Esenyel, güneyde devletin elde ettiği gelirin, KKTC devlet gelirinin iki katı olmasına rağmen, KKTC’nin bu alanda yeterince hareket etmediğini kaydetti.

Kıbrıs TV’de katıldığı programda turizmin gelişmesi için şans oyunlarının desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Esenyel, Kıbrıslı Rumların casinolu otelleri kıskandığını çünkü KKTC’nin üstün hizmet sunduğunu söyledi. Esenyel, ülkedeki devasa turizm tesislerinin ekonomide birçok dinamiği beslediğini belirterek, “Civardaki ülkeler bizi kıskanırken, bizde devlet de dahil şans oyunları sektörünü baltalamak için icraatlar üretiyoruz” eleştirisinde bulundu.

Yasadışı sanal casinolar konusunda devletin göz yummasını eleştiren Esenyel, tedbir alınmazsa çocuklar için riskin artacağını ve ekonominin olumsuz etkileneceğini ifade etti. Türkiye’nin sanal casinolar konusunda yürüttüğü mücadeleye rağmen KKTC’de benzer adımların atılmamasını eleştiren Esenyel, siyasetin yasadışı faaliyet gösterenlerle iç içe olduğunu belirterek, “Onları sıyırmak gerek” değerlendirmesinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2026, 09:47