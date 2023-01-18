Vergide adalet talep edildi

Maliye Bakanlığı önünde bir araya gelen kamuda örgütlü sendikalar, Maliye Bakanı Alişan Şan’a seslenerek, Başbakan Ünal Üstel’in kendileriyle imzalamış olduğu kamu çalışanlarının ödeneklerinin düzenlenmesine yönelik Protokol’ü görüşmek üzere sendikaları çağırması talebinde bulundu.

Sendikalar, Kamu Görevlileri Yasası Madde 135 ve Başbakan’ın Protokol’ün altındaki imzası gereği, protokol masasına çağrılmaları gerektiğini kaydederek, bugün saat 12.00’ye kadar bir davet almadıkları takdirde, kendilerinin Maliye Bakanlığına gelerek, protokol masasına oturacaklarını belirtti.

Kamuda örgütlü sendikalar, hükümet ile sendikalar arasında imzalanan 47/2010 sayılı yasa kapsamında bulunan kamu çalışanlarının aylık (maaş-ücret) ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesine ilişkin protokolün gereklerinin yerine getirilmemesi sebebi ile bir araya geldi.

Maliye Bakanlığı önünde gerçekleşen protesto eylemine, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, DEV-İŞ, HÜR-İŞ, KOOP-SEN, MALİYE-SEN, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ-BİR SEN ve KAMU-SEN temsilcileri katıldı.

Söz konusu protokolün maddelerinin gösterildiği bir pankart kullanılan eylemde, Başbakan Üstel’in imzasının olduğu bir protokolün gereğini Maliye Bakanı Şan’ın yerine getirmediği öne sürülerek, “Başbakan’ın imzasını tanımıyor musunuz” diye soruldu.

Maviş: Vergi adaleti istiyoruz

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş, burada yaptığı konuşmada, hükümet ile imzalamış oldukları protokol içerisinde vergi matrah ve dilimlerinde yapılacak düzenlemeler ile alt gelir düzeyine sahip çalışanların daha az vergi vermesinin sağlanacağının belirtildiğine işaret ederek, vergide adalet istediklerinin altını çizdi.

Maviş, maaş ve ücretlilerin vergilerini ay içerisinde peşin olarak ödeyeceğini ancak özel sektör patronlarının 2024 Mart’ta beyan üzerine vergi ödeyeceğini kaydederek, maaş ve ücretli ile bir patrona uygulanacak kişisel indirimin aynı olmaması gerektiğini savundu.

Güney’de yıllık 60 bin Euro’dan fazla, Türkiye’de ise bir milyonun üzerinde kazananların süper zenginler sınıfında vergi ödediğini kaydeden Maviş, ülkede her kesimin yüzde 37 vergi diliminden vergi ödediğini söyledi ve sürdürülebilir, adaletli bir vergi dilimi çağrısında bulundu.

Bengihan: Başbakan’ın kapı gibi imzası var

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan da, konuya ilişkin yazılı bir protokol ve altında Başbakan’ın “kapı gibi” imzası olduğuna dikkat çekerek, Maliye Bakanı’nı "Başbakan’ın talimatlarına uymamakla ve iş bilmezlikle “ suçladı.

Bengihan, “Maliye Bakanı, Başbakan’ın imzasını tanımazsa, demek ki bir kastı var” dedi.

Aralık ayı içerisinde Bakan Hasan Taçoy’un asgari ücretlerin belirlenmesinin ardından yapılması planlanan düzenlemeleri görüşmek üzere kendileriyle masaya oturulacağını söylediğini aktaran Bengihan, "Maliye Bakanı Şan’ın kendileriyle iletişime geçmediğini" ifade etti.

Maliye Bakanı’na görevini yapma çağrısında bulunan Bengihan, “Bu Bakanlık’ta bir kişi bile çıkıp 'bu Bakan, işini layıkıyla yapar, dikkate alır, bizimle diyalog içerisindedir' derse çıkıp burada özür dileyeceğim” dedi ve devlet yöneticilerinde liyakat vurgusu yaptı.

Bengihan, imzalanan protokolde, vergi matrahları düzenlemesinin ocak ayında yürürlüğe gireceği ve “göç yasası” olarak bilinen yasa kapsamındaki çalışanlar ve diğer kamu çalışanları arasındaki maaş farkının büyümesini önlemek amacıyla ek artış yapılacağı maddelerine işaret ederek, Başbakan Üstel’in attığı imzanın arkasında durması gerektiğini söyledi.

Hükümetin toplayabileceği diğer vergilere de değinen Bengihan, üniversite patronlarının, hotel sahiplerinin, teşvik yasası kapsamında 40 yıldır vergi vermediğini, kripto para ve sanal bet ofislerinden elde edilebilecek verginin 2022 itibarıyla 4.2 milyar olduğunu ancak bunun tasarısının Bakanlar Kurulu’ndan geçmediğini öne sürdü.

