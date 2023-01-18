Beğeni topladı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi dersi kapsamında, öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ferda Kömleksiz danışmanlığında hazırladıkları Sanat ve Stem: Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi ve Ste(A)M uygulamaları sergisinin açılışı, Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi’nde yapıldı.

Sergi ile ilgili bilgiler aktaran Kömleksiz, “Eğitim sistemini çağımızın gerektirdiği becerilere göre düzenlemek, öğrencilere eleştirel düşünme, yaratıcılık, inovasyon, problem çözme, öğrenmeyi öğrenme, üretkenlik ve sorumluluk alma gibi 21. yüzyıl becerilerini kazandırmak önemli hale gelmiştir. Bu durumdan hareketle STEM eğitimi önem kazanmıştır” dedi. STEM eğitimi; Fen (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering), Sanat (Art) ve Matematik (Mathematics) kelimelerinin baş harfleri ile ortaya çıktığını bilgisini veren Kömleksiz, STEM’de yer alan fen, teknoloji, mühendislik, matematik gibi disiplinlere “sanat” disiplininin eklenmesi STE(A)M yaklaşımını meydana getirdiğini ifade etti.

Kömleksiz son olarak, erken çocukluk döneminden başlayarak gerçek yaşam problemlerini çözme becerilerini; disiplinlerarasılık, bilim, sanat ve yaratıcılık boyutu ile geliştirmeyi hedefleyen bu etkileşimli serginin; estetik ve yaratıcı süreçli etkinlikler, üç boyutlu çalışmalar, oyunlar ve canlandırmalarla seyirciyle buluştuğunu dile getirdi.