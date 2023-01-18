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Dinleyenleri mest etti

Letafet'te sahne alan ünlü şarkıcı Levent Yüksel 90’lı yıllara damgasını vuran şarkılarını, hayranlarıyla birlikte seslendirdi

Dinleyenleri mest etti

Eğlence hayatının iddialı mekanı Letafet'te geçtiğimiz cumartesi 90'ların en popüler sanatçısı Levent Yüksel sahne aldı.
Birbirinden özel şarkılarını Kıbrıslılar için seslendiren sanatçı, hayranlarına nostaljik bir gece yaşattı. Ünlü şarkıcı Levent Yüksel "Med Cezir","Zalim","Tuana"ve "Beni Bırakın "gibi 90’lı yıllara damgasını vuran şarkılarını, hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.
Konserin bir bölümünde bas gitar performansı sergileyen sanatçı, büyük alkış aldı. Levent Yüksel finalde çok sevilen arabesk şarkı "Yalnızım " parçasını seslendirerek sahnesine son verip, bir kez daha gönüllere taht kurdu.
 

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