‘Uykumuz kaçıyor’

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta silahlı saldırıların artmasına tepki gösteren vatandaşlar, devletin giriş-çıkışlarla ilgili daha ciddi önlemler almasını istiyor.

Sırf adam öldürmek için turist vizesiyle ülkeye gelenler sayesinde kendilerini güvende hissetmediğini söyleyen vatandaşlar “turist vizesi otellerde konaklamaya gelen turistlere verilmelidir” diyor.

Ne dediler?..

Ahmet Yasakçı

“Ülkeye her gelen sorgulanmadan alınırsa olacağı buydu. Eskiden ülkemizde böyle olaylar yaşanmazken şimdilerde her türlü suçu duyar olduk. Eskiden kapı pencere açık yatıyorduk şimdi kilitli bile korku yaşıyoruz. Ülkede bu tür olayların yaşanmaması için çok daha sıkı denetimler yapılmalıdır. Yolda giderken biri sana terslense korkuyorsun çünkü üzerinden silah mı çıkacak bıçak mı bilemiyorsun. Bununla ilgili bir önlem alınacağına yönelik bir inancım yoktur daha da kötüye gidiyoruz.”

Alpay Erosal

“Son zamanlarda yaşanan silahlı saldırılar sınır kapılarında kontrollerin düzgün yapılmadığı düşüncesine bizleri sokuyor. Gümrüklerden geçerken araçların ve insanların kontrol edilmediğini gösteren bu durum ile ilgili daha sıkı denetimler bekliyoruz. Bu tür olayların yaşanmaması için hem yurt içinde hem de sınır kapılarında ciddi kontroller yapılmalıdır. Eskiden Kıbrıs’ta böyle olaylar yoktu ve biri birini silahla vurduğunda destan olurdu ki; bunlardan bir tanesi de Arap Ali’dir. Şimdi çok sık bir şekilde silahlar ve silahlı saldırı olaylarını çok sık duymaya başladık.”

Ahmet Aşık

“Ülkede silahlı saldırılar ve tetikçi haberlerini çok duymaya başladık. Eskiden böyle olaylar bu ülkede yaşanmazken şimdi sık sık duymaya başladık. Bu olaylar ülkede yabancıların çok fazla artması ve ülkeye girişlerin sıkı denetlenmemesinden kaynaklanıyor. Bunun önlenmesi için ülkeye giriş çıkışlarda çok iyi teknolojik tarama cihazları konulmalıdır. Eğer hükümetin bunu alacak durumu yoksa halk olarak kendi güvenliğimiz için bir kampanya başlatsınlar halk olarak biz alalım. Yetkililerden bu konuda çalışma bekliyoruz.”

Özgür Öztürk

“Son zamanlarda ülkemizde silahlı saldırılar ve silahlı saldırganların haberlerini duyuyoruz ve halk olarak rahatsızız. Liman girişlerinde daha detaylı ve sıkı kontroller yapılarak bunlar önlenebilir. Limanlardaki denetimlerden başka polis sayısını ve güvenlik durumlarının arttırılması ile de bu olaylar önlenebilir. Ülkede çok yabancı var ve Kıbrıs artık eski Kıbrıs değildir.”

Cengiz Dağdagezer

Bu tür olaylar bence artık normaldir çünkü memlekete isteyen istediği gibi gelir. İpini koparan bunun içinde. Canı sıkılan silahını beline koyar ve gelir burada husumetlisini vurur ve gider. Sorma gir hanından beter durumdayız. Bu tür olayları duyduğumuz zaman üzülüyoruz çünkü bu tür olaylar bu kadar yaygın değildi.”

Yusuf Sami Aksu

“Son zamanlarda ülkede yaşanan silahlı saldırıların nedeni sistem ve düzenin doğru sağlanmamasından kaynaklanıyor. Balık baştan kokar. Buraya gireni çıkanı doğru düzgün kontrol etmiyorlar ve ne kadar gayrı meşru adam varsa buradadır diye düşünüyorum. Ülkeye giriş çıkışlar daha sıkı denetlenerek bu tür olaylar önlenebilir. Buna artık siyasilerin bir çözüm üretmesi gerekiyor.”

Kemal Yücedal

“Bu durum çok vahim bir durumdur. Hükümet edenler bu konular yaşanmıyormuş her şey yolundaymış gibi davranıp bu yönde beyanlar veriyor. Ülkeye girişlerin çok daha sıkı denetlenmesi gerekiyor. Denetimlerin artması gerekiyor aksi takdirde memleket yolgeçen hanına döndü. Bu gibi olaylar bizde daha önce yaşanmazdı ancak artık normal sıradan olaylar gibi yaşanmaya başladı. Caydırıcı cezalar ve ülkeye girişlerle ilgili Meclis’in ve hükümetin ciddi çalışmalara başlaması gerekiyor.”