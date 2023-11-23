Uyuşturucu testi de yapılacak

Aşırı derecede alkollü bir şekilde direksiyon başına geçerek, Çatalköy - Girne anayolunda bulunan banket içerisinde yürüyen 42 yaşındaki kadına çarpan ve ağır yaralanmasına neden olan Emre Şahin dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının kaza esnasında 301 promil alkollü olduğu açıklandı. Kazada yaralanan Artene Gatmaitan’ın durumunun kritik olduğu belirtildi. Polis, zanlıdan kan örneği alındığını, uyuşturucu testi laboratuvara teslim edileceğini söyledi.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın önceki akşam saat 17.30 sıralarında meydana geldiğini belirtti. Polis, 301 promil alkollü içki tesiri altında olan zanlının yönetimindeki GP 059 plakalı salon araçla Çatalköy - Girne anayolunda seyrederken, Ozanköy kavşağı Erdener Market önünde aynı istikamette seyreden araçları geçmek için bankete girdiğini ifade etti. Polis, zanlının banket içerisinde ilerlediği sırada bankette yürüyen Artene Gatmaıtan’a çarptığını kaydetti.

Kazada ağır yaralanan yaya Artene Gatmaitan’ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını kaydeden polis, hafif yaralanan araç sürücü Emre Şahin’in ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu olduğunu, akabinde tutuklandığını söyledi.

Uyuşturucu testi yapılacak

Polis, cerrahi serviste tedavi altına alınan Artene Gatmaıtan’ın durumunun kritik olduğunu belirtti. Polis, zanlıdan kan örneği alındığını, uyuşturucu testi laboratuvara teslim edileceğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.



