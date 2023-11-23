Detayları gizlendi

Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis “Cyprus Confidential” skandalıyla ilgili ortaya çıkan şeylerin ardından, kara para aklanması ve yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili davalar konusundaki araştırmalara katkıda bulunmak için yurt dışından yabancı uzmanların adaya geleceğini söyledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Letimbiotis açıklamasında, yurt dışından uzmanların adaya gelişinin ayarlanmasının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in kara para aklanması ve yaptırımların ihlal edilmesi konularında tecrübeye sahip bir devletle iletişime geçmesinin ardından gerçekleştiğini ifade etti.

Gelecek olan kişilerin sayısının ve gelecekleri ülkenin, uzmanların Güney Kıbrıs’a gelmesiyle birlikte açıklanacağını dile getiren Letimbiotis, uzmanların kısa süre içerisinde adaya geleceğini kaydetti.



Alexey Mordashov konusu

Fileleftheros gazetesi ise “Herkes Biliyor ve Susuyordu” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Alexey Mordashov isimli Rus oligarkla ilgili olası ihlaller konusunda Rum Yönetimi’nin tüm ilgili birimlerine geçen Nisan ayından Mayıs ayı başına kadar mektuplar gönderildiğini yazdı.

Yapılan araştırmalardan basına sızdığı üzere, 58 yaşındaki Rus oligark Mordashov’un yakın bir çalışma arkadaşının büyük bir sermayeyle tespit edildiği geçen bahar aylarında ortaya bazı kanıtlar çıktığını kaydeden gazete, bu sermayenin çelik ve turizm endüstrisinde faaliyet gösteren Mordashov’a Avrupa yaptırımlarının ardından aktarılmış olabileceğine işaret etti

Konunun “Kara Para Aklama ile Mücadele Birimi” MOKAS’ın, dolayısıyla da Başsavcılığın aynı zamanda Maliye Bakanlığı bünyesindeki SEOK’un bilgisinde olduğunu yazan gazete, “Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu” (ICIJ) araştırmasında ortaya çıkana kadar, ilgili birimlerin konudan haberdar olduklarını ancak sekiz ay boyunca harekete geçmediklerine işaret etti.