Olması gereken buydu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da riskli okul binaları arasından gösterilen Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nin öğrencileri Rauf Raif Denktaş Kültür Merkezi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Yüksel Okulu atölyesinde ders başı yaptı. Namık Kemal Lisesi ilkel şartlarda çadır da eğitime başlarken, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nin kültür merkezi ve üniversite atölyesinde ders başı yapması olumlu karşılandı.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi yaptığı açıklamasında, “Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rauf Raif Denktaş Kültür Merkezinde kültür derslerine başladı. Sınıflara göre yapılan program ile dersler sürdürülecektir. Bu süreçte bize her türlü kolaylığı sağlayan ve desteğini esirgemeyen Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Aykut Hocanın ve ekibine, Gazimağusa Belediye Başkanı Sayın Süleyman Uluçay ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Tüm sorunların çözümü işbirliği ile çözülecektir” ifadelerine yer verildi. Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi İnşaat Teknolojisi alan öğrencilerin ise atölye derslerini Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Yüksek Okulu atölyelerinde gerçekleştirildiği açıklandı.

Özcenk: Gerekli desteği verileceğiz

Bu arada DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, binaları depreme dayanıksız olan tüm okullara kapılarının açık olduğunu belirtti.

Talepte bulunan okullara gerekli desteği vermek için uzun süredir çalıştıklarının belirten Özcenk, Namık Kemal Lisesi ve Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Okul Aile Birliği tarafından kendisinden destek istendiğini ve Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nin önceki gün itibarıyla Gazimağusa Belediyesi’nin de iş birliğiyle Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda eğitime başladığını belirtti.

Özcenk, Namık Kemal Lisesi için de DAÜ Güney Kampüsü’ndeki dersliklerin hazırlanmakta olduğunu aktardı.

Dr. Özcenk, konuyla ilgili açıklamasında, “Güçlü bir devlet üniversitesi olarak kapımız ihtiyacı olan tüm okullara açıktır. Çocuklarımızın güvenli ortamlarda eğitim alabilmeleri ve eğitim kayıpları yaşamamaları için Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve tüm kurumlarla iş birliği içerisinde ne gerekiyorsa yapıyoruz ve her zaman da yapmaya hazırız” ifadelerini de kullandı.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2023, 10:53