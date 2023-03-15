Simon yakalandı

Facebook’ta yer alan Mobilezone 247 isimli satış ve pazarlama sayfasından gördüğü elektrikli bisikleti satın alan B..Y. dolandırıldı. Bisiklet için talep edilen 8 bin lirayı ödeyen ancak ürünü teslim alamayan B.Y. soluğu poliste aldı.

Şikayet üzerine harekete geçen polis, Simon Gebremariam isimli şahsı yakaladı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, facebook sayfasının Güney Kıbrıs’ta yaşayan Senga Joseph isimli şahıs tarafından yönetildiği öğrenildi.

Duruşmada olguları aktaran polis memuru, 6 Mart 2023 tarihinde Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde Mobilezone 247 isimli sayfada, kendisini sitede çalışan gibi gösteren Senga Joseph isimli kullanıcının satılığa çıkarılan bisikleti Girne sakini B.Y.’ye pazarladığını söyledi. Polis, Senga Joseph’nın elektrikli bisikleti satın almaya çalışan B.Y.’den 8 bin TL para talep ettiğini belirtti.

Polis memuru, B.Y.’nin, Senga Joseph’nın talimatı üzerine 8 bin TL’yi Simon Gebremichael isimli şahsın Türkiye İş Bankasındaki hesabına havale ettiğini açıkladı. Polis, parayı ödeyen B.Y.’nin bisikleti teslim almadığını ve durumu polise bildirdiğini söyledi.

Polis, yapılan şikayet üzerine 13 Mart 2023 tarihinde meselede zanlı olarak görülen ve aranmakta olan Simon Gebremariam isimli şahsın Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, ilk etapta zanlının yapmış olduğu beyanlar olduğunu, bunların araştırılacağını, ayrıca meseleye bağlantısı olduğu düşünülen bir kişinin arandığını söyleyerek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.