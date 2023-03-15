Kuzey Kıbrıs'ta Her Alanda Çöküş Var !

Ömer KADİROĞLU

Bazı okullarda binaların riskli olması nedeniyle öğrencilerin ‘çadırda eğitime’ başlaması, vatandaşlardan sert tepki gördü.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar ülkenin 50-60 yıl geriye götürüldüğünü belirtirken, yaşanan tüm sorunların kötü siyasetten kaynaklandığını söyledi.

Çadırda eğitim yerine, boş kamu binalarının ve üniversitelere ait salonların kullanılmasını öneren vatandaşlar, KKTC hükümetlerinin bundan sonraki bütçelerde eğitim ve sağlığa daha fazla pay ayırmasını ve binaların yenilenmesini istedi.

Ne dediler…?

Onay Gürçağlar

“Ülkede eğitime yeteri kadar önem verildiğini düşünmüyorum. Deprem sonrası ülkemizde bazı okullarda çadırda eğitime geçildi ve bunu gördüğüm zaman çok üzüldüm. Eğitime çadırda devam edilmesini tasvip etmiyorum. Hızlıca prefabrik yapılar oluşturulup veya sağlam binalar kiralanarak buralarda eğitime devam edilebilirdi. Çocuklar çadırlarda eğitime mi layık görülüyor.”

Asaf Şener

Ülkede ne eğitime ne de başka şeylere önem verilmiyor. Çadırda eğitime başladılar ve bu bizim utanmamız gereken bir durumdur. Ben utandım acaba onlar da utandı mı? Her şeye para buluyorlar ancak eğitime ve sağlığa para bulamıyorlar. Makam arabaları, müdürler, yazıhaneler, şoförler için para var ama çocukların eğitimine para yok. Çadırda eğitime geçmek yerine ülkemizde dünya kadar boş binalar var bunlardan birkaçı ayarlanıp eğitime buralarda devam edilebilirdi.”

Halil Avukat

“ Depremden sonra ülkemizdeki tehlikeli okullarda çadırda eğitime geçildi ve bu kesinlikle doğru bir uygulama değildir. Eğitime başladıkları gün yağan yağmurlarla birlikte çadırlar sular altında kaldı. Eğitime uygun binalar bulunup buralarda devam edilebilirdi. Türkiye’den para gelir gelmez milletvekillerinin maaşlarına ayrılıyor ve hiçbir çalışma yapılamıyor.”

Kamil Yücelen

“Ülkede eğitime yeteri kadar değer verildiğini düşünmüyorum. Okullarımızdaki binalara ve gerekli malzemelerin eksikliğine bakıldığında eğitime değer verilmediğini görüyoruz. Eğitime çadırda devam ediliyor ve 2023 yılında böyle bir durumun yaşanması utan vericidir. Çadır yerine hızlıca prefabrik yapılar oluşturulmalı ve eğitime buralarda devam edilmelidir. Ben bu çadırlardan kısa sürede eğitimin kurtulacağını ve eskisi gibi devam edeceğini de düşünmüyorum.”

Alkan Kamil

“ Her şeyde olduğu gibi eğitim konusunda da geri kaldık. 1974 yılından bu yana hiçbir ilerleme sağlayamadık. Çadırda eğitime geçildi ve bu çok çirkin bir durumdur. Bu durumu doğru bulmuyorum. Geçitkale’de çadırların su ve çamura gömüldüğünü gördük. Çadır yerine konteyner veya prefabrik yapılarda eğitime devam edilebilirdi.”

Hülya Paşa

“Ülkede eğitime gerekli önem ve değer verilmiyor. Eğitime çadırlarda başladılar ve bu kesinlikle doğru bir uygulama değildir. Zaten doğru olmadığını da Geçitkale’deki okulda yaşananlardan gördük. Eğitime çadırlarda devam etmek yerine Lefkoşa Fuar alanı, Atatürk Spor Kompleksi ve daha bunun gibi birçok yerlerde devam edilebilirdi. Alternatif binalar varken geleceğimizin gençlerini çadırlarda eğitime zorluyorlar. Benim tek dileğim bu ülkenin başındakilerin daha güzel çalışmalar yapmasıdır.”

Osman Kadı

“Eğitime çadırlarda devam edilmesini tabi ki de kabul etmek mümkün değil ancak bu iş kısa süreliğine böyle olacaksa devletin de elindeki imkânlara baktığımızda çok da büyütmememiz gerekiyor. Kısa sürede prefabrik yapılar hazırlanamayacağı için çadır yerine Lefkoşa Fuar alanı gibi yerler veya sıkıntılı okullara yakın yerlerdeki boş binalar eğitim için değerlendirilebilirdi. Bir günlük bir iş olsa çadır mevzusu kabul edilebilir ancak uzun süreli olacaksa bunu tasvip etmemiz mümkün değildir.”

Mustafa Kurumanastırlı

“Ben emekli okul müdürüyüm ve özetle diyebilirim ki devlet okulları kaderlerine terk edildi. 37 yıl eğitim hizmetimde gördüm ki okullar kimsenin umurunda değil. Bizler eğitimdeki kaliteyi ve akademik başarıyı üst seviyelere çekmeyi bırakıp bir ay boyunca dilencilik yapıp okulların masraflarını karşılamaya çalışıyorduk. Zamanında okulların binalarının deforme olduğu yönündeki sendikaların uyarıları dikkate alınsaydı, bugün çadırlarda eğitime mecbur kalmazdık. Çadır yerine üniversitelerden destek alınıp özel okullardan da bina desteği alınarak eğitime devam edilebilirdi. Mevsim geçişlerinde böylesi yağmurlar yağacağı ve çadırların batıp çıkacağı bilinmiyor muydu? İşin en kolayına kaçtılar ve bunu da kabul etmemiz mümkün değildir.”

Hasan Güneşlier

“Ülkede eğitime hiç önem verilmiyor. Çadırda eğitim tam bir rezalettir. Bu ülkenin insanına verilebilecek en kötü cevaptır ve en yukarıdan en aşağıya kadar hepsinin istifa etmesi lazım. Bugüne kadar ülkede bir çivi çakmayanların bulabileceği en kötü çözümü bularak çocukları çadırda eğitime mahkûm ettiler. Bu kader değildir yılların ihmali sonrasında yaşanan düpedüz rezilliktir rezalettir. Üst düzey gelir gurupları çocuklarını Amerikan akademiye ve İngiliz okullarına gönderiyor diye devlet okulları kimsenin umurunda değil.”

Emine Paşa

“Çadırda eğitime geçildi ve bunu hiç uygun bulmuyorum. O kadar boş binalar varken, örneğin Lefkoşa Fuar Alanı veya Doğu Akdeniz Üniversitesine ait salonlar varken çocukları çadırda eğitime zorlamaları kabul edilir değildir. Ben kesinlikle çocuğumu çadırda eğitim alması için okula göndermezdim.”

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2023, 11:04