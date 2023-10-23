Uzun süre gizlendi

Polisin ülke genelinde yaptığı denetim ve kontroller sırasında, ikamet izni olmadığı tespit edilen Liberya vatandaşı George Yaba tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 21 Ekim 2023 tarihinde saat 15.00 sıralarında Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde; Cürümleri Önleme Şubesi personeli tarafından bölgede şüpheli bulunan George Yaba’nın yapılan muhaceret kontrolünde 14 Ekim 2021 tarihinden itibaren 676 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu belirtti. Polis memuru, zanlının ülkede kaçak kaldığı süre içerisinde başka bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağını da ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.