Yaralılar hastanede

Gemikonağı’nda yaşanan olayda kavga ettikleri iki şahsın elmacık kemiği ile burnunu kıran Burhan Yamaner ile Tahsin Yamaner, ciddi darp ve vahim zarar suçlarından tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Tahsin Yamaner’in K.Ö.’nün (E-25) yüzüne yumruk atıp, elmacık kemiğini, Burhan Yamaner’in ise A.Ö.’nün (E-23) yüzüne yumruk atıp burnunu kırdığı açıklandı.

Lefke Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, olayın 22 Ekim 2023 tarihinde saat 22.00 sıralarında aralarında Gemikonağı’nda sokak ortasında meydana geldiğini söyledi. Polis,

Polis, aralarında çıkan kavga sonucu Tahsin Yamaner’in K.Ö.’nün yüzüne yumruk atıp, elmacık kemiğini, Burhan Yamaner’in ise A.Ö.’nün yüzüne yumruk atıp burnunu kırdığını ifade etti.

Polis, yaralıların aynı gün ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, müşahede altına alındıklarını belirtti.

Polis memuru, yaralıların tedavilerinin sürdüğünü, darp raporu alındığını da açıkladı. Polis, zanlıların da aynı gün tutuklanarak, haklarında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

