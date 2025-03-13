Üzüntü verici

Serdar ŞENGÜL

Yukarı Taşkent köyünde bulunan ve yıkılmaya yüz tutan tarihi Saint George Kilisesi, geçtiğimiz Cumartesi günü yerle bir oldu.

En az bin yıllık bir tarihi geçmişe sahip olan kilisenin zaman içerisinde aşındığı ancak bakım ve onarım yapılmadığı için geçtiğimiz Pazar tamamen yıkıldığı belirtildi.

Diyalog’a konuşan Yukarı Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır, kilisenin tamir edilmesi için harekete geçtiklerini, bu amaçla yetkililerin kapısını çaldıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi. Kendi imkanlarıyla tamir ve onarım yapmak istediklerini kaydeden Aşandır, bu kez de Eski Eserler Dairesi'nin izin vermediğini belirtti.

Aşandır şunları söyledi:

“Bu kilise belki bin yıllıktır, tarihi değeri büyüktür. Şimdi yerle bir olmuş durumda. Tarihi eser niteliğindeki bu yapının korunması için çok çaba verdik ama başaramadık. Kimse sahip çıkmadı. 2010’da göreve geldiğimde kilisenin yıkılmak üzere olduğunu fark ederek, önlemler aldım. O zamanlar Eski Eserler Dairesine gittim, “Tamir edelim, müze haline getirelim” dedim ancak “Çivi dahi çakamazsınız” dediler. Muhtar olarak, “Kiliseyi bölgeye kazandırmak istedim ancak engellendim.”

Aşandır, bakım ve onarım yapılmadığı için tarihi kilisenin geçtiğimiz Pazar sabahı tamamen yıkıldığını dile getirdi.