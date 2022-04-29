Kadına şiddet patlaması

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağu’nın Karakol bölgesinde yaşayan Murat Kaya, eşini darp ettiği gerekçesiyle tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının kendini aldattığı gerekçesiyle eşini darp ettiği belirtildi. Darp edilen kadının Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin acil servisinde müşahede altına alındığı, zanlının şikayet üzerine tutuklandığı açıklandı.

Darp suçlamasıyla tutuklanan ve dün mahkemeye çıkarılan zanlı yargılanıncaya kadar teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Pembe Kavaz, Murat Kaya’nın 27 Nisan 22 tarihinde saat 22.00 sıralarında Gazimağusa’nın Karakol bölgesinde, kalmakta oldukları ikametgahta, kendisini başkalarıyla aldattığı gerekçesiyle tartıştığı eşi S.K. ile tartıştıklarını söyledi. Polis, Murat Kaya’nın tartışma esnasında eşinin vücudunun muhtelif yerlerine kasten ve kanunsuz olarak elleri ve ayaklarıyla vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Hastaneye yatırıldı

Polis memuru Pembe Kavaz, darp edilen kadının aynı akşam Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin acil servisinde müşahede altına alındığını belirtti. Polis, şikâyet üzerine zanlının da aynı akşam tutuklandığını ifade etti. İşlemiş olduğu suçtan dolayı zanlıya yazılı dava tebliğ edildiğini belirten polis, Murat Kaya’nın davasına karşılık kabul yönünde cevap verdiğini belirtti. Polis memuru Pembe Kavaz, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer sabıkası bulunmadığını ifade ederek, davasında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mine Gündüz, Murat Kaya’nın KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesini polise teslim etmesine, 3 bin TL nakdi teminat yatırmasına KKTC vatandaşı bir şahsın 50 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiren zanlı yargılanıncaya kadar serbest bırakıldı.