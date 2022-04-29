Kulağını ısırıp hastanelik etti

Hüseyin ÇİÇEK

Kıbrıslı Türklerle, Rumların birlikte yaşadığı Pile köyünde ilginç bir yaralama olayı yaşandı. Hasan Orhan Devecioğlu isimli şahıs, kavga ettiği Kıbrıslı Türk, Y.D’nin kulağını ısırarak yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası Y.D. hastanelik olurken, Hasan Orhan Devecioğlu tutuklandı. Hakkında vahim zarar suçlamasıyla soruşturma yapılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada Y.D.’nin kulağında 3 santimlik kıkırdak ve deri kaybı olduğu açıklandı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Erdal Dal, Hasan Orhan Devecioğlu’nun 27 Nisan 2022 tarihinde saat 11.00 sıralarında, Pile köyünde, tereke malına güvenlik kamerası takıldığı esnada, Y.D. isimli müştekinin sol kulağını ısırdığını söyledi. Polis, zanlının Y.D.’nin kulağında 3 santimlik kıkırdak ve deri kaybına neden olduğunu açıkladı.

7 bin nakit ödedi

Yaralının Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi edildiğini bildiren polis, şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, gerekli ifadelerin alındığını, tanıklarla konuşulduğunu ve araştırmalarının tamamlandığını ifade etti. Polis, soruşturmanın tamamlanması nedeniyle zanlının davasında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, Hasan Orhan Devecioğlu’nun 7 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin, 75 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartları ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.