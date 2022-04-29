Hava trafiği yoğun

Şeker Bayramı boyunca 344 geliş ve 343 gidiş olmak üzere 687 uçağın inip kalkacağı belirtildi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Ercan Havalimanı’nın, Ramazan Bayramındaki yoğun yolcu trafiğine hazır olduğunu; Ramazan Bayramı haftası süresince dokuz günde toplam 687 uçağa hizmet verileceğini duyurdu. T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, bayramda Ercan Havalimanı’nı kullanacak yolcuların rahat giriş ve çıkış yapabilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığı bildirildi. Ercan Havalimanı’na bayram boyunca 344 geliş ve 343 gidiş olmak üzere 687 uçağın inip kalkacağı belirtilen açıklamada, Ercan Havalimanı’nı kullanacak uçak ve yolcuların güvenliği ve rahatlığı için gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.

Havalimanındaki yoğunluğun bayramın son günü olan Çarşamba ile bayram sonrasına denk gelen hafta sonu pazar günü olacağı belirtilen açıklamada, bayram arifesinde 69, bayramın son günü olan 4 Mayıs’ta ve bayram sonrası Pazar günü ise geliş ve gidiş olmak üzere 78 uçağa hizmet verileceği ifade edildi.

Sağlık önlemleri alındı

Sağlık Bakanlığı Üst Kurulu’nun son aldığı kararlar neticesinde KKTC’ye girişlerde iki ve üstü aşılı olanlardan antijen, PCR ve güvende kal uygulamasının istenmediğini sadece aşı kartlarının talep edildiği ifade edilen açıklamada, ülkeden çıkışlarda da aynı kuralın geçerli olduğu vurgulandı.

Kurallar gereği giriş ve çıkışlarda sadece aşısın olanlardan PCR ve antijen istendiği,

Açıklamada Covid-19 salgınına karşı havalimanında rutin olarak uygulanan covid-19 önlemlerinin bayram süresince de aralıksız devam edileceği belirtildi. Açıklamada, “Ercan Havalimanı’nda salgın karşısında turistler ve havalimanı personeli için tüm sağlık önlemleri alınmaya devam ediyor. Havalimanına maskesiz yolcu, ziyaretçi ve uğurlayıcı hiçbir kimse alınmıyor. Havalimanında sosyal mesafe görsellerinden yer işaretlemelerine, pasaport ve check-in bölgelerinde koruyucu ayıraçlardan dezenfektan stantlarına kadar tüm önlemler alınmıştır. Havalimanında sürekli anonslar yapılarak yolcuların salgında en önemli üç kural olan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması isteniyor” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, bayram süresince Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Dairesi, Muhaceret, Gümrük Müdürlüğü, Değirmenlik Belediyesi ve uçaklara yer hizmeti veren İstanbul Handling ile koordineli olarak çalışılacağı da yer aldı.