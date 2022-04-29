Elektrik aksamları kısa devre yaptı

Girne’de İbrahim Halil Ateş kullanımındaki araç, Gazimağusa’ya bağlı Vadili köyünde Cafer Yusuf Gürçağlar’a ait traktör yandı.

Salon araç ile traktörde çıkan yangının nedeninin elektrik aksamlarının kısa devre yapması olduğu açıklandı. Çıkan yangın sonucu traktör tamamen kullanılmaz hale gelirken, İbrahim Halil Ateş kullanımındaki araç kısmen zarar gördü.

Polisten verilen bilgiye göre; Girne’de önceki gün saat 17.45 sıralarında Semih Sancar Caddesi üzerinde seyreden İbrahim Halil Ateş kullanımındaki aracın makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu aracın makine bölümündeki elektrik kabloları ile plastik aksamlar yanarak zarar gördü.

Vadili’de ise traktör yandı. Polis Basın Bülteni’ne göre, 28 Nisan 2022 tarihinde, saat 00.10 sıralarında Vadili köyünde, tarla içerisinde park halinde bulunan, Cafer Yusuf Gürçağlar’a ait traktörün elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu traktör kullanılmaz hale geldi. Polisin her iki yangınla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.