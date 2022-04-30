Fed depremi

ABD'nin Nasdaq borsasında işlem gören teknoloji ağırlıklı hisselerin listelendiği Nasdaq 100 Endeksi, Fed'den gelen sinyaller nedeniyle nisanda 1,8 trilyon dolar kaybetti. ABD’de borsada işlem gören teknoloji hisseleri ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelen ‘faiz artışında hızlanma’ sinyalleri nedeniyle son bir ayda 1,8 trilyon dolar kaybetti.

Nasdaq 100 Endeksi, 2002’den bu yana yılın en kötü başlangıcını yaptı. Ayrıca önümüzdeki hafta Fed’in faiz oranında gerçekleştireceği olası artışın borsada daha fazla oynaklığı beraberinde getireceği yönünde beklentiler oluştu.

Fed’in sert faiz artışlarının getireceği olası ekonomik durgunluk endişeleriyle yatırımcıların riskli varlıklardan kaçması, borsadaki aşağı yönlü sert hareketin gelmesinde etkili oldu.

Fed hisseleri sarstı

2020 yılında pandemi nedeniyle Fed başta olmak üzere başlıca merkez bankalarının gerçekleştirdiği parasal genişlemenin daralmaya dönmesi de dolar ve devlet tahvilleri gibi varlıkları güçlendirdi.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, teknoloji hisseleri yılın ilk dört ayındaki performanslar kıyaslandığında son 20 yılın en kötü performansını sergiledi.

Gelecek projeksiyonları hisseleri etkiledi

Borsadaki teknoloji hisseleri, büyük oranda gelecekteki büyüme beklentilerine göre şekilleniyor.

Apple, Amazon, Netflix gibi dev şirketlerin bilanço verileri nedeniyle yatırımcıların şirketlerin geleceği için öngördüğü sorunlar da bu tarz hisselerin düşmesinde etkili oldu.

Nasdaq’da listelenen Çin hisseleri de ülkedeki karantinaların sebep olduğu endişeler nedeniyle de düşüşlerini sürdürdü.

Fed bekleniyor

Fed’in önümüzdeki çarşamba günü vereceği kararın da bu hisselerdeki kayıpları hızlandırmasından endişe ediliyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz haftalarda konu ile ilgili yaptığı açıklamada 50 baz puanlık artış ihtimalinin masada olduğunu belirtmişti. Fed, son toplantısında faiz artışlarına başlamış, politika faizi yüzde 0,25 artırılarak yüzde 0,20-0,50 arasına çekilmişti.