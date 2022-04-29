Ömer KADİROĞLU

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın mezarının bulunduğu Cumhuriyet Parkı ilgi ve bakım bekliyor.

Anıt mezarın çevresini otlar kaplarken, müze olarak ayrılan bölüm ise sular altında kalıyor.

Denktaş ailesi ve bazı belediyeler geçtiğimiz aylarda park içerisinde temizlik ve çiçeklendirme yaptı ancak denetim ve bakım olmadığı için anıt mezarın çevresi yine kirlenmeye başladı. Aydınlatma lambaları kırıldı, elektrik kabloları açıkta kaldı. Anıtı ziyarete gidenler, durumu tepki gösterirken, bir ülkenin kurucu liderine saygısızlık yapıldığını belirtiyor. Müze olarak ayrılan bölümün giriş kısmının nereden geldiği belli olmayan suyla dolduğunu ifade eden vatandaşlar, yetkililerin duruma el koymasını ve etkin denetim yapmasını istiyor.

Aydınlatma lambaları neden kırık

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının ve TMT Anıtı’nın da içerisinde bulunduğu parkın kaderine terk edilmesinin utanç verici olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Neredeyse tüm aydınlatma lambaları kırık. Birileri mi kırdı, kendi kendine mi kırıldı belli değil. Ancak dışarıdan müdahale olmamışsa durup dururken neden kırılsın. Denetim olmadığı lambaların neden kırıldığı tespit edilemiyor” şeklinde konuştu.



