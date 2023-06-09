Vatandaş panikte TL eridi

Abdullah SUİÇMEZ

Dövizdeki yükseliş, Türk Lirası’nın yabancı paralar karşısında bir günde yaklaşık yüzde 7 oranında değer kaybetmesi ve piyasada artan pahalılık vatandaşı endişeye sokarken, akaryakıta yapılan zam tuz biber oldu. Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamla 95 oktan oktan benzin 21,97 TL’ye, Euro Dizel ise 20,64 TL’ye yükseldi.

Deposunu biraz daha ucuza doldurmak isteyen vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarına akın etti.

Özellikle Lefkoşa’da uzun kuyruklar nedeniyle trafik karmaşası yaşandı. Sadece kuzeyde yaşayanlar değil, Rumlar da benzin istasyonları önünde kuyruğa girdi. Bu arada akaryakıtın yanı sıra dün sigaraya da ortalama 5 TL zam yapıldı.

Zam kararı uygulamada

Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısından sonra akaryakıt fiyatlarına zam yapılması yönünde karar üretildi.

Zamla birlikte 95 oktan oktan benzin 20,55 TL’den 21,97 TL’ye, 98 oktan benzin 20,87 TL’den 22,32 TL’ye, Euro Dizel 19,02 TL’den 20,64 TL’ye ve gaz yağı 18,57 TL’den 20,06 TL’ye yükseldi.

Bu durumda 95 oktan benzinin litresine 1,42 TL, 98 oktan benzine 1,45, Euro Diesel’e 1,62, gazyağına ise 1,49 TL zam yapılmış oldu.

Yeni akaryakıt fiyatları gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.

Zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sigaraya tek kalemde 5 lira zam

Öte yandan tekel ürünlerine de dün itibariyle zam yapıldı. TL'deki değer kaybına paralel, alkollü içeceklerden sonra bazı sigara markaları da zamlandı. Bugünden itibaren geçerli olacak yeni fiyatlara göre, parliament ve marlboro marka sigaralara 5 TL zamlandı. Buna göre marlboro marka sigaralar 34 TL'den 39 TL'ye, parliament 35 TL’den 40’a çıktı. Elektronik sigara ürünleri Terea ve Heets ise 33 TL'den 38 TL'ye, Fitts ise 31 TL' den 36 TL'ye yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2023, 09:53