Onur ULAĞ
Coronavirüs önlemlerinde açılım süreci devam ederken tam gün sokağa çıkma yasağı dün de uygulandı. Her gün on binlerce kişiye ve araca ev sahipliği yapan Lefkoşa sokakları, diğer yerleşim birimleri gibi sakin bir gün geçirdi.
Vatandaşların yasağa uyduğu gözlemlenirken, polis ekipleri 24 saat denetim gerçekleştirdi.
Tam gün kapanma çerçevesinde dün sadece nöbetçi eczaneler, fırınlar, benzin istasyonları ve tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı bir gün geçirdi.
Vatandaşlar kurallara uydu
Tam kapanma ve sokağa çıkma yasağından dolayı pazar günü sakin geçti
Onur ULAĞ
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