Vatandaşlar kurallara uydu

Onur ULAĞ

Coronavirüs önlemlerinde açılım süreci devam ederken tam gün sokağa çıkma yasağı dün de uygulandı. Her gün on binlerce kişiye ve araca ev sahipliği yapan Lefkoşa sokakları, diğer yerleşim birimleri gibi sakin bir gün geçirdi.

Vatandaşların yasağa uyduğu gözlemlenirken, polis ekipleri 24 saat denetim gerçekleştirdi.

Tam gün kapanma çerçevesinde dün sadece nöbetçi eczaneler, fırınlar, benzin istasyonları ve tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı bir gün geçirdi.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021, 11:01