Vatandaşlar yanıt bekliyor: Ona bu emri kim verdi?

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın en işlek noktalarından birinde bulunan Uluhan Oto Galeri’ye silahlı saldırı düzenleyerek, iki kişiyi yaralayan ve araçlara zarar veren 17yaşındaki çocuk dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşma öncesinde annesiyle konuşmak istediğini söyleyen çocuk tetikçinin, saldırıdan bir hafta önce adaya

ailesinden aldığı muvafakatnameyle Gaziantep’ten geldiği bildirildi. Polisin mahkemeye aktardığı bilgilerden sonra zanlı çocuğa söz hakkı verilmesine rağmen sessiz kalmayı tercih etti.

Galeri çevresinde bir hafta süreyle keşif yapan tetikçinin silahı ve motosikleti KKTC’de temin ettiği öğrenilirken, olay anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde motosikletini galerinin 50 metre uzağına park eden zanlının, başında kaskla iş yerinin önünden geçtiği, soğukkanlı bir şekilde direkt sohbet eden Hidayet Duran ile Eyüp Bilgi’ye ateş ettiği görülüyor. Hidayet Duran ile Eyüp Bilgi can havliyle kaçmaya başlayınca zanlı 3 el daha gelişi güzel ateş edip, kaçıyor.

Olay yerinden kaçtıktan birkaç saat sonra Lefkoşa’da bir pastanede yakalanan ve dün mahkemeye çıkarılan zanlıya silahlı saldırı emrini kimin verdiğini araştıran polisin, motosikletin kime ait olduğu konusunda kamuoyunu aydınlatması bekleniyor.

Mahkemede olgular aktarıldı

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlının “taammüden adam öldürmeye teşebbüs, ağır yaralama, yaralama, kanunsuz ateşli silah tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, meskûn mahalde ateş açma ve kasti hasar” suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 6 Ocak günü saat 10.00 sıralarında Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri’ye silahlı saldırı düzenlediğini ifade etti.

Polis memuru; zanlının galeriye yönelik 5 el ateş açtığını, olay sırasında Hidayet Duran ile Eyüp Bilgi’nin yaralandığını belirtti.

Polis, Hidayet Duran’ın sol ayak bileği ve kalça bölgesinden, Eyüp Bilgi’nin ise sağ bacağından vurulduğunu kaydetti. Polis, meydana gelen olayda galeri içerisinde bulunan araçlarda da hasar oluştuğunu mahkemeye aktardı.

Üzerinde 2 silah bulundu

Polis, zanlının olayın meydana geldiği gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, yapılan aramada tasarrufunda 2 adet tabanca ile 15 adet canlı mermi bulunduğunu söyledi.

Polis memuru; zanlının olayla ilgili itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, yaşanan olayın toplumda ciddi endişe ve infial yarattığını vurgulayarak, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirtti.

Polis, alınacak ifadelerin teyidi ve emarelerin incelenmesi amacıyla zanlı aleyhine 2 gün ek tutukluluk talep etti.

Savcı Berhat Mavioğlu da mahkemeye hitaben yaptığı beyanda, olayın son derece ciddi, kamu güvenliğini tehdit eden ve toplumda korku yaratan bir nitelik taşıdığını ifade etti.

Susmayı tercih etti

Duruşma öncesinde annesini aramak istediğini belirten zanlıya, duruşmanın tamamlanmasının ardından Yargıç tarafından söz hakkı verilmesine rağmen herhangi bir beyanda bulunmayarak suskun kaldı.

Mahkeme, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Reşit olmayan şahısların KKTC’ye giriş şartları

Öte yandan 18 yaş altı olan zanlının ülkeye nasıl geldiği tartışma konusu olurken, yasalara göre; belli şartlarda reşit olmayanların girişine izin veriliyor.

Muhaceret Yasasına göre; 18 yaşından küçük veya tek başına seyahat edemeyecek durumda olan kişilerin KKTC’ye girişinde özel izin belgeleri isteniyor:

· Sadece annesi ile seyahat edenler: Babadan muvafakatname,

· Sadece babası ile seyahat edenler: Anneden muvafakatname,

· Anne-baba dışında biriyle ya da yalnız seyahat edenler: Her iki ebeveynden muvafakatname,

· Kanuni temsilciyle seyahat edenler: Noter onaylı veya resmi makamlarca düzenlenmiş izin belgesi.