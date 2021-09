Vefa örneği

Demokrat Parti (DP), “Unutulmayanlar Gecesi” düzenledi. Verilen bilgiye göre, gecede, Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “2013-2018 Genel Seçimleri” ile “2014-2018 Yerel Seçimleri DP adayları” yanı sıra DP kurucuları ve partililerle bir araya geldi.

“DP Onursal Başkanı” Hakkı Atun’un da onur konuğu olarak katıldığı gecede ayrıca davetlilere partiye yaptıkları katkılardan dolayı plaket verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan gecede ilk konuşmayı DP Divan Başkanı Ersoy Anıldı yaptı. Anıldı, konuşmasında, DP’de vefanın önemli olduğuna vurgu yaparak, böylesi anlamlı bir geceyi düzenleyen Ataoğlu ve davetlilere, geceye katılımlarından dolayı teşekkür etti.

DP Genel Sekreter Vekili Hande Kayasal Çelikten de, DP’nin; vefaya önem veren, ülke demokrasisinin meşalesi olduğunu belirterek, “1992’de kurucularımızın yaktığı meşale hiç sönmeyecektir” dedi.

Demokrat Parti Onursal Başkanı Hakkı Atun da, her ne kadar “bir köşeye çekilmiş” görünse de, devletin iyi yönetilmesinden ve bekasından başka bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Atun, gelinen aşamada, devletin, gerek mevzuat, gerek hukuk, gerekse de siyasi etik açısından hiç iyi bir noktada olmadığını dile getirdi ve “Ben hiç bir kitapta yarım kalmış bir kurultay duymadım, hiç bir kitapta bir bakanın bir bakanı suçladığını duymadım. Demokrat Parti her zaman olduğu gibi, görevini yerine getirtmek için, ağır başlılıkla görevinin başındadır” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, konuşmasında, siyasette pek de alışık olunmayan “vefa” duygusunun ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Demokrat Parti’nin gaylesinin her zaman için insanı, memleketi ve gençleri olduğunu vurgulayan Ataoğlu, “hükümet ortaklarının kendi aralarındaki çekişmelere hiç bir şekilde elini uzatmadan, gaylemiz doğrultusunda iş yapmaya devam ediyoruz. Çünkü bizler, 1992 ruhu ile Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ın izinde yolumuzu yürümeye devam ediyoruz, edeceğiz” dedi.



Ataoğlu: Güzel bir hedef

Bu arada Bakan Ataoğlu, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ, Talim ve Terbiye Dairesi Çevre Eğitim Projesi Koordinatörü Yonca Karaca ve Çevre Koruma Dairesi Çevre Eğitim Projesi Koordinatörü Nazım Kaşot’u kabul etti.

Verilen bilgiye göre, kabulde, Çevre Koruma Dairesi ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Talim ve Terbiye Dairesi işbirliğinde çevre eğitimlerinin yaygınlaştırılması için yürütülen proje kapsamında hazırlanan “çevre eğitimi destek kılavuz kitapçıkları” Ataoğlu’na sunuldu.