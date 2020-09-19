Venüs’te ayrı bir yer gibi

Oscar ödüllü yönetmen Zbigniew Zmudzki, "Burası dünyanın muhtemelen en güzel bölgelerinde biri. Bir tarih ve doğa harikası olduğunu düşünüyorum. Bu harika yer sanki dünyadan bir manzara değil, Mars veya Venüs gezegeninde ayrı bir yer gibi" dedi.

Nevşehir'de gerçekleştirilen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali jüri heyeti olarak Kapadokya'ya gelen yabancı film yönetmenleri bölgenin tarihi, kültürel ve doğal dokusuna hayran kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl ilk kez Kapadokya'da gerçekleştirilen festival kapsamında kente gelen ödül sahibi yabancı film yönetmeleri serbest zamanlarında turistik merkezleri ziyaret ediyor.



Ürgüp ilçesi ile Göreme, Ortahisar ve Uşhisar beldelerinde peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı alanlarda gezinti yapan heyet üyeleri, doğanın sunduğu eşsiz manzarada çeşitli etkinliklere katılıp, ilginç olduğunu düşündükleri yerlerin görsellerini kaydetti.

Balonlar pandemi kurallarına uygun havalanıyor

Öte yandan Kapadokya'da yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak durdurulan ve yaklaşık 5 ay sonra yeniden başlayan sıcak hava balon turları tedbirlere uyularak düzenleniyor.



Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020, 11:16