‘Kurtuluşa kadar mücadele’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, dün Lefkoşa'daki Yunan Büyükelçiliği önünde düzenlenen öğrenci yürüyüşünün ardından yaptığı açıklamada, OHİ Günü'ne ilişkin düşüncelerini dile getirdi.

Adanın dört bir yanında düzenlenen geçit törenleriyle Kıbrıs'ın faşizme karşı verdiği Yunan mücadelesini andıklarını söyleyen Hristodulidis Yunanistan'a ve tüm Yunanlılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Rum toplumu lideri şunları kaydetti:

"Bugün Yunanistan'ın ve Yunan halkının Nazizme, faşizme karşı insani değerler uğruna verdiği mücadeleyi kutluyor ve onurlandırıyoruz. Kurtuluşa, işgalin sona ermesine ve vatanımızın yeniden birleşmesine kadar, nihai kurtuluşa kadar yılmadan mücadele etmekten başka bir şey olamaz. Vatanımızın kurtuluşu ve yeniden birleşmesinin kutsanmış gününe kadar tüm ulusal kaynakları, iç ve dış kaynakları kullanma sözü veriyorum.”

28 Ekim, OHİ (Hayır) günü olarak bilinir ve 1940 yılında dönemin Başbakanı Ioannis Metaxas'ın faşist İtalyan güçlerinin Yunan topraklarını işgal etmesine izin vermediği, bunun sonucunda İtalya'nın saldırıya geçtiği ve Yunanistan'ın II. Dünya Savaşı'na girdiği günü hatırlatır.

