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Amalu bunu neden yaptı

Polis aracından atlayıp yaralandı, hastane götürülünce bu kez pencereden atlayıp belini kırdı

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Amalu bunu neden yaptı
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İskele’de evrak eksikliği nedeniyle polise sevk edilen sivil araçta yolcu olarak bulunan  David Nnadozie Amalu (E-37) arka kapıdan  dışarıya atlayarak ağır yaralandı. Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek  tedavi altına alınan  Amalu  hastanenin 8 metre yüksekliğindeki  penceresinden atlayarak kaçmaya  çalıştı. Amalu bel kemiği kırığı teşhisiyle nöroloji servisinde müşahede altına alındı. Polis açıklamasına göre,  7 Kasım Salı günü evrak eksikliği nedeniyle polise sevk edilen araçtan atlayan Amalu, kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı. Dün saat 05.00 sıralarında, hastanenin penceresinden atlayarak kaçmaya çalıştığı sırada 8 metre yükseklikten zemine düşerek yaralanan Amalu’yla ilgili soruşturma sürüyor.

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