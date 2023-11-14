Dev organizasyon büyüledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti`nin en gözde otellerinden biri olan Merit Park ile Dünya Tavla Federasyonu (WBF) iş birliğinde düzenlenen 10. Merit Açık Uluslararası Tavla Şampiyonasına yoğun katılım oldu. Turnuvaya 37 ülkeden santranc ustası katılırken, ülkeye turist akını yaşandı. Merit Park Hotel’de gerçekleştirilen dev organizasyon tüm tavla severlerden de tam not aldı.

WBF Genel Sekreteri Marco Fornasir ve Federasyon Baş Direktörü Arda Fındıkoğlu yürütümünde gerçekleşen turnuva, 37 ülkeden ana kategorisinde 350’nin, toplamda 400’ün üzerinde oyuncunun katılımıyla dev bir turnuvaya dönüştü.

KKTC’nin yanı sıra İran, Almanya, İsveç İngiltere, Gürcistan, KKTC, Rusya, Fransa, İtalya, Lübnan, Arjantin, Brezilya ABD Finlandiya, Cebelitarık, Azerbaycan, Hollanda, Türkiye, Yunanistan’ın da katıldığı turnuvanın finali 12 Kasım 2023 tarihinde yapıldı.

Ödül havuzunda toplanan 350 bin Euro, dereceye giren oyuncular arasında paylaşıldı. Turnuvanın şampiyonu ise Rus rakibi Timur Azizov’u yenen Alman Jüergen Orlowski oldu. Şampiyon tavlacı 38 bin Euro’luk ödülün sahibi olurken, ikinci finalist 17 bin Euro aldı.

Her sene olduğu gibi özel olarak tasarlanan tavla masası ve dalış ekipmanları ile mücadele edilen su altı tavlası Wetgammon’a ilgi ve katılım oldukça yüksekti.

Merit Park Hotel’de gerçekleştirilen dünyanın en geniş katılımlı tavla turnuvası niteliğini taşıyan dev organizasyon, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası tanıtımına da katkı sağladı.

Şampiyona ardından gerçekleşen renkli bir ödül törenine ve katılımcılar için özel olarak hazırlanan partiye katılarak kupa kaldıran oyuncular, doyasıya eğlenip turnuvanın stresini attı.