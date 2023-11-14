Şartlar değişti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “veto hakkının kaldırılmasının AB’yi güçlendireceği ortaya çıkarsa dış politika kararlarında oybirliği şartının kaldırılmasını tartışmaya hazırım” dedi.

Fileleftheros Hristodulidis’in bu açıklamayı, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, AB liderler grubu ile düzenlediği çalışma yemeğine katılmak için Berlin’e gidişi öncesinde yaptığına dikkat çekti.

Hristodulidis “Oybirliği şartının kaldırılması AB’yi güçlendirecekse biz tartışırız. Ancak bu tartışmadan önce Avrupa menfaatinin nasıl belirleneceği netleştirilmeli. Yarınki (bugün) yemekte geliştirilecek argümanlardan biri de budur” ifadesini kullandı.

Hristodulidis, Rum yönetimi olarak AB’nin stratejik özerkliğinden yana olduklarını, çalışma yemeğinde ele alınacak en önemli konunun bu olacağına inandığını söyledi. Bu konuda diğer üyeler gibi Rum yönetiminin de görüşü olduğunu anlatan Hristodulidis “Fransa ve Yunanistan gibi biz de AB’nin daha çok bütünleşmesi taraftarıyız” ifadesini kullandı.

Habere göre Rum Başkanlık Basın Sözcüsü Viktoras Papadopulos, konuyla ilgili yazılı açıklamasında Hristodulidis’in davet edildiği çalışma yemeğinde, Avrupa Parlamentosu tarafından 2024 Haziranı’nda benimsenmesi gereken AB’nin 2024-2029 Strateji Ajandası’nın ele alındığını belirtti.