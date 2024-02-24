Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sahte diploma konusuyla ilgili hakkında soruşturma bulunan milletvekillerine seslenerek, “Polis soruşturması ertesinde Başsavcılık dokunulmazlığınızın kaldırılması talebini Meclis’e gönderdiğinde dokunulmazlığınızın kaldırılmasına ‘evet’ diyecek misiniz, demeyecek misiniz?” diye sordu. Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından “Hodri meydan!” başlığıyla bir açıklama yaptı. Sahte diploma soruşturması kapsamında hakkında soruşturma bulunan milletvekillerine işaret eden Kudret Özersay, “Polis soruşturması ertesinde Başsavcılık dokunulmazlığınızın kaldırılması talebini Meclis’e gönderdiğinde dokunulmazlığınızın kaldırılmasına evet diyecek misiniz, demeyecek misiniz? Kendi partinizden ‘kaldırın dokunulmazlığımı ben kendime güveniyorum’ diyerek evet oyu kullanmasını talep edecek misiniz etmeyecek misiniz?” diye sordu. Özersay’ın açıklamasının tamamı şöyle: “Hodri meydan! Hakkında devam eden polis soruşturması bulunan tüm Milletvekillerine sesleniyorum: Boş konuşmayı bırakıp çıkın ve açıkça şu soruya cevap verin: Polis soruşturması ertesinde Başsavcılık dokunulmazlığınızın kaldırılma talebinin Meclis’e gönderdiğinde dokunulmazlığın kaldırılmasına evet diyecek misiniz, demeyecek misiniz? Kendi Partinizden “Kaldırın dokunulmazlığımı ben kendime güveniyorum” diyerek evet oyu kullanmasını talep edecek misiniz etmeyecek misiniz? Korktuğunuz bir şey yoksa bugünden çıkıp “Ben suçsuzum ve bu nedenle dokunulmazlığımın kaldırılmasına evet diyeceğim” diyebiliyor musunuz? diyemiyor musunuz? Hodri meydan.”



Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024, 10:02